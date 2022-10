Toro-Juve con Juric in panchina: i retroscena del referto

TORINO - Ivan Juric salterà solamente l'Empoli, non la Juventus, come più di un tifoso granata temeva dopo l'espulsione rimediata sabato a Napoli in seguito alle intemperanze e alle proteste del tecnico croato. Domenica alle 12.30 all'Olimpico Grande Torino la squadra sarà guidata dal vice Matteo Paro, com'era già accaduto in occasione del successo del Toro sul Lecce e della sconfitta di San Siro con l'Inter. Superato, dunque, il rischio che Juric sul prato dello stadio Maradona avesse un po' esagerato con gli insulti e che il referto arbitrale fosse particolarmente duro.