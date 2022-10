Toro, Ilkhan compie passi da gigante

TORINO - Buone notizie riguardano un po’ tutti i centrocampisti del Toro. A partire da Sasa Lukic, vicino a quel rinnovo con la società che era stato oggetto del contendere e che aveva portato all’ammutinamento di Monza. Uno spartiacque che fin qui ha segnato la stagione del serbo. Recentemente in crescita, ma ancora non espressosi ai livelli della passata annata. C’è poi Ricci che sta gradualmente rientrando in gruppo, e che se anche non potrà essere presente in campo contro la sua ex squadra (al massimo contro l’Empoli potrebbe comunque subentrare), sarà pronto per il derby di sabato 15. Per quanto riguarda Linetty parliamo del centrocampista in questa fase più in difficoltà. Tanto che dopo averlo utilizzato un tempo contro l’Olanda, il ct dei polacchi Czeslaw Michniewicz lo aveva risparmiato per il successivo impegno contro il Galles. L’ex della Samp, dopo un buon avvio di stagione, nelle ultime settimane ha infatti accusato la stanchezza. In tal senso una intera settimana di lavoro, calibrato con lo staff di Juric, non potrà che avergli fatto bene. Se però i suoi parametri atletici non dovessero ancora essere soddisfacenti, Juric avrebbe una carta da giocare che, all’opposto, dalla sosta per le nazionali in avanti sta evidenziando una crescita importante. Normale, d’altronde, che i progressi di un diciotenne siano verificabili pressoché di giorno in giorno. E quelli di Emirhan Ilkhan sono a 360°: l’ex del Besiktas sta crescendo dal punto di vista tattico, fisico e pure tecnico. Una risorsa in più, per un Torino dotato di poche alternative e che non può sprecare le poche a disposizione.