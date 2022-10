Toro, Aina 2023: si tratta il rinnovo

TORINO - I segnali che emergono attorno alla questione Lukic , col suo contratto in scadenza nel 2024, seguono una loro coerenza. Alcune settimane or sono, una volta sepolti gli effetti del suo ammutinamento a cavallo della prima giornata di campionato a Monza, sono ripresi i dialoghi tra gli agenti del serbo e Vagnati , con anche Cairo coinvolto, nell’ottica del parto di un prolungamento contrattuale che ora appare dietro l’angolo, con annesso il raddoppio dell’ingaggio (quello di partenza, attuale, oscilla intorno ai 700 mila euro netti: del tutto sottomedia, nel parco granata). Sono due le partite ancora aperte, invece, relativamente alle scadenze contrattuali del 2023. Della questione Adopo si era disquisito giorni or sono, visto che i dialoghi tra il nuovo agente del giovane centrocampista e i vertici del Torino avevano incontrato problematiche, sino ad arenarsi in una situazione di stallo. Il fatto che il ragazzo sia improvvisamente tornato a vederla a Napoli nella ripresa (non giocava dalla prima giornata: neanche un minuto, dopo) è una notizia destinata a rasserenare Adopo e i suoi rappresentanti, visto che i loro dubbi riguardavano anche il reale interesse del Torino per il futuro del centrocampista. Con un rinnovo, potrà infatti maturare anche un prestito lungimirante a gennaio, affinché il francese trovi una squadra intenzionata a farlo giocare con una certa continuità (si parla di alta Serie B).

Il Toro vuole rinnovare Ola Aina: il punto

C’è poi un altro giocatore granata in scadenza già nel 2023 intorno al quale è opportuno scrivere qualche riga. Non Singo, giacché il Torino ha già da tempo depositato in Lega il rinnovo contrattuale automatico sino al 2024 (il diritto di prolungamento per scelta unilaterale del club era stato sancito nel novembre del 2020, quando l’ivoriano firmò un nuovo legame con il club, con annessa quella clausola a favore del Torino). A essere ancora in scadenza nel 2023 è Ola Aina, esterno sinistro, 26 anni domani. Il suo rendimento in questi ultimi anni è andato perennemente in giostra, tra alti e bassi continui. E in questa prima parte di campionato Aina non ha certo brillato, anzi: lo sta gambizzando un’involuzione preoccupante. Tuttavia perderlo a parametro non sarebbe una scelta lungimirante per il Torino. Aina può avere una sua dimensione sul mercato, in specie tra la bassa Premier e la Francia. Molto più intelligente per il club granata sarebbe rinnovargli il contratto a cifre più che normali, con la prospettiva di cederlo tra gennaio e giugno, se effettivamente non darà più segnali di ripresa concreti, nel tempo. Per ragioni di bilancio, il ragionamento seguito è questo. Anche perché l’ammortamento a questo punto esaurito permetterebbe di effettuare ogni genere di plusvalenza, se alla fine Aina venisse ceduto a titolo definitivo. Il suo agente, particolarmente attivo sul panorama inglese, saprebbe come muoversi, per piazzarlo. Le trattative per un rinnovo sono già partite. Disponibilità è stata palesata anche dall’entourage del giocatore.