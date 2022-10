Rizzitelli e il derby: "Cari giocatori del Toro, credeteci quanto ci credono i tifosi!"

TORINO - Quattro gol in due derby, entrambi vinti: l’ex attaccante Ruggiero Rizzitelli nell’arco della sua carriera mai è stato prolifico come nel biennio (1994-96) trascorso in granata. Diciannove reti al primo campionato (20 con il timbro in Coppa Italia), 11 al secondo. «Si era creato un legame speciale con l'ambiente - racconta Rizzi-gol -: arrivavo da Roma da dove non me ne sarei voluto andare, pensavo che non avrei più ritrovato una piazza calda come quella giallorossa. E invece a Torino sponda granata ho scoperto una realtà bellissima, una tifoseria pazza di Toro. Me ne sono innamorato e in campo si è visto. In vista di sabato, ai giocatori dico di crederci come ci credono i tifosi: senza riserve. Anche perché questa squadra è forte e gioca bene: se avesse un bomber, sarebbe da prime sei della classifica. Una posizione che potrà essere raggiunta se, come dice Juric, Sanabria impazzirà segnando 20 reti. Altrimenti migliorare il decimo posto del passato campionato sarà difficile». Le confessioni di Rizzitelli domani su Tuttosport.