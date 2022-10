Torino, derby con la Juventus decisivo anche per Milinkovic Savic

TORINO - Il derby è un esame per il Toro: deve vincerlo, considerando poi la trasferta di Udine (altra partita difficile), per dare un segnale al suo campionato che sta scivolando nella mediocrità. Un esame per tutti ma, anche, per un giocatore: Vanja Milinkovic Savic. Il portiere (per quanto riguarda le aspettative su di lui) in questa prima parte di campionato ha lasciato molto a desiderare e anche contro l’Empoli non è stato impeccabile. Per questo la partita contro i bianconeri per lui assume un’importanza particolare, anzi decisiva. Se dovesse incappare in nuove disattenzion,i Ivan Juric è pronto a rilanciare l’albanese Etrit Berisha che già nel finale della passata stagione aveva preso il posto del serbo.