Schuurs prenota la Juventus, Lukic si tiene il Torino?

TORINO - Sabato c'è il derby e questa non è una settimana normale per i granata. C'è aria frizzante, per strada, in birreria, lungo il Po, nel centro e in periferia. Ne parliamo con Alessandro Baretti dalla redazione: «Il Toro dovrà presentarsi carico all'appuntamento più sentito dell'anno. Arriva dal pareggio con l'Empoli dove ha mostrato un bel gioco, tante occasioni, ma un solo gol (fortunoso), nel finale, giusto in tempo per non perdere il match (arrivava da tre sconfitte consecutive, 4 nelle ultime 5 gare). Allora ecco che serve una prova da Toro vero contro i bianconeri reduci dalla batosta di Champions. Un Toro che deve finalizzare la gran mole di gioco che produce, appunto. Con Sanabria e gli esterni più cattivi sotto porta. E' questo il punto focale, qui i ragazzi di Ivan Juric devono migliorare».