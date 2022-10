Torino-Juventus, la prevendita sale a quota 20.000

Al momento il Grande Torino si presenta così: poco più di 20 mila spettatori, con alcuni settori ancora da riempire. A partire soprattutto dalla Curva Primavera: troppi spazi rimasti invenduti, che il Toro spera di colmare nelle prossime ore. Ma ci sono dei posti liberi pure nelle tribune laterali e nei Distinti. Tornando alla Primavera, le modalità di vendita dei tickets sono chiare: la possibilità di acquistare il biglietto per il derby sarà abilitata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card “Cuore Toro” sottoscritta entro e non oltre il 2 ottobre. Il fidelizzato potrà prendere il proprio pass, oltre a due biglietti extra per lo stesso settore effettuando una transazione di acquisto, operazione che permette di gremire più agevolmente la Primavera. Inoltre, è previsto l’ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni: per le famiglie la stracittadina diventa più accessibile. L’operazione Grande Torino tutto esaurito è scattata: domani, con la conferenza stampa di Ivan Juric, si attende un ulteriore sussulto. In più, la speranza di mettere in difficoltà la Juventus è viva. Ora più che mai.