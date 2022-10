Torino-Juve, Milinkovic-Savic: "Loro hanno creato senza giocare a calcio"

TORINO - "Secondo me ci è mancato solo il gol per sbloccare la partita, niente di più". Sono le parole di Vanja Milinkovic-Savic ai microfoni di Torino Channel dopo il derby con la Juventus: "Per la mia prestazione, sono contento di come ho fatto la partita e per tutti i ragazzi. Ci è mancata solo negli ultimi metri un po' di cattiveria per portare la gara dalla nostra parte. Sul gol della Juve? Ho pensao che sui calci piazzati non ci siamo, Spesso non rispondiamo bene sugli attacchi avversari. Non siamo riusciti noi a sbloccare la partita, ma dobbiamo migliorare su quell'aspetto lì lì. Il mister ci ha preparato bene e ci ha detto cosa fare per questi episodi però purtroppo è andata così. Hanno creato senza giocare a calcio. Il derby? E' bello, manca la vittoria i tifosi ci tengono molto. Mi dispiace per il risultato". Infine il futuro, tra Nazionale e Coppa Italia: "Nazionale? Per me ora l'importante è prepararmi bene, Voglio far bene qui, ci sono partite importanti. Coppa Italia? Già da domani ci prepariamo: vogliamo passare il turno".