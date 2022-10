Il Toro non può più aspettare: ecco come deve svilupparsi il prossimo mercato

TORINO - La sconfitta e soprattutto la prestazione nel derby hanno confermato che il processo di crescita del Torino si è bloccato: i punti in classifica sono gli stessi della scorsa stagione, la prima con Ivan Juric in panchina, e sono frutto dello stesso bilancio (tre vittorie, due pareggi, cinque sconfitte), però le reti sono dimezzate. Non accadeva da otto anni che i granata arrivassero a questo punto del campionato con un bottino così misero: c’era Ventura e i gol erano sette. Questa volta sono otto (peggio soltanto Fiorentina, Spezia, Cremonese e Sampdoria, tutte con una partita in meno) ed è la prova inequivocabile della necessità di un attaccante. A questo punto, è necessario che Cairo e Vagnati prendano atto che, insieme al centrocampista di sostanza più volte invocato da Juric e magari rinunciando all’ennesimo trequartista, l’acquisto di un attaccante a gennaio è diventato imprescindibile e non potrà essere un elemento di secondo piano. Serve un titolare, serve un giocatore sul quale investire una parte sostanziosa dei ricavi propiziati dalla cessione di Bremer.