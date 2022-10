Derby Torino, le pagelle: lampi Radonjic, Vlasic senza guizzi

MILINKOVIC SAVIC 7.5 Dopo una telefonata di Vlahovic alla mezz’ora, lo bombardano in tre al 33’: Vanja è bravo in uscita nel cuore dell’area a chiudere in fretta lo specchio a Vlahovic, che gli tira addosso, e subito dopo a respingere le bordate in sequenza da fuori di Locatelli e Rabiot. E poi si supera al 5’ della ripresa: tuffo in angolo su un’altra spingardata da fuori del play bianconero, con allegato un rimbalzo velenoso. Altro volo al 28’: su testata di Vlahovic, angolata. Incolpevole sul gol.