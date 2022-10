Torino, Cairo: "Derby? Deluso come Juric. Non parlo di mercato"

TORINO - Delusione e frustrazione regnano in casa Torino dopo il derby perso di misura contro la Juventus. Il presidente granata, Urbano Cairo, ha commentato la partita e le parole del tecnico Ivan Juric: "E' stato un derby da 0 a 0. La Juve non mi pare abbia creato più di noi. Abbiamo avuto delle occasioni importanti con Vlasic, Lazaro e Miranchuk. Szczesny è stato bravo. Anche Milinkovic è stato bravo su Vlahovic. Ripeto questa era una partita da pareggio. Bisogna considerare anche l'assenza di Sanabria che è uno funzionale per il nostro gioco in attacco. Con Pellegri non al meglio Juric è stato costretto a giocare con i tre trequartisti. Le occasioni però le abbiamo avute". Continua Cairo: "Manca un centravanti alla Belotti? La scorsa stagione a questo punto avevamo fatto 8 gol con attaccanti e trequartisti e adesso ne abbiamo fatti 7, quindinon credo ci sia tutta questa grande differenza. Manca il contributo di esterni e centrocampisti come gol, questo sì".