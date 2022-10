Torino, Zima: "Felice per il gol". Pellegri: "Ora voglio continuità"

TORINO - Il Torino vince e convince in Coppa Italia, rifilando un poker di gol al Cittadella qualificandosi così agli ottavi di finale dove inconterà il Milan. Nel post partita sono intervenuti ai canali ufficiali del club, il difensore David Zima e l'attaccante Pietro Pellegri. Così Zima: "Sono contento per il mio primo gol con la maglia del Toro, lo dedico ai miei compagni di squadra, ma la cosa più importante era il risultato. E' stata una partita difficile, il primo tempo è stato duro, poi abbiamo segnato e poi controllato la partita. La coppa Italia è importante, ma dobbiamo vincere anche a Udine e il gol di mi dà fiducia. A Torino mi trovo bene e sono contento di lavorare col gruppo, siamo una squadra unita". Pietro Pellegri commenta invece in questa maniera: "Sono felice per il gol e spero che ne arriveranno altri, stiamo lavorando bene. Ho dedicato il gol al nonno, ho abbracciato Juric dopo la rete, perchè mi è dispiaciuto in questo periodo dove non arrivava la vittoria e dove noi tutti rosicavamo, perchè è frustante fare le partite e non riuscire a segnare. Ora spero di trovare continuità".