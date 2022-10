Pellegri verso l'Udinese: il Toro si affida al suo talento. La curiosità di Juric

TORINO - Quel gol al Cittadella è un mattone, piccolo o grande che sia. Una rete (la seconda delle quattro che martedì sera hanno steso il Cittadella in Coppa Italia) che ha fatto bene al Toro e pure a lui, Pietro Pellegri . Un ragazzo che magari fatica a emergere e che però, quanto ai numeri, non dispiace, se è vero che in Coppa aveva già segnato al Palermo in agosto e comunque il suo, a meno di eccezioni, lo fa sempre. Domenica all'ora di pranzo il Torino gioca sul campo della lanciatissima Udinese di Andrea Sottil , uno che nel Toro è stato svezzato e poi ha anche giocato. Poco, però lo ha fatto. E domenica, appunto, non sarà una giornata qualsiasi per l'ex Monaco. Sarà un esame vero, autentico, per capire fin dove il talento potrà arrivare .

Il feeling con Juric

Pellegri ha mandato i segnali più giusti in questo momento in cui al Toro manca, tra le altre cose, una certa concretezza. Chiamatela una grande speranza da parte del giovane attaccante, un punto di riferimento da cui ricominciare a sognare calcio, a viverlo, ad agire da protagonista in una squadra che, lì davanti, fatica abbastanza. Aspettando che il mercato di gennaio possa portare novità - lo sperano tutti i tifosi granata, se ancora il concetto non fosse chiaro e comprensibile - la certezza è che Pellegri in vista dell'Udinese è sicuramente in pole rispetto ad Antonio Sanabria il cui polpaccio continua a dare al paraguaiano un certo fastidio. Gli spifferi che giungono dagli allenamenti raccontano di un Ivan Juric intenzionato a proseguire affidandosi a un “pivot" e non a un tridente in stile derby o Sassuolo, senza attaccanti veri. Pellegri a Udine si giocherà una bella fetta di credibilità: fare bene contro la rivelazione del campionato significherebbe tanto. Per lui, per Juric, per il Toro.