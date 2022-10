Toro, Sanabria in gruppo: tutti a disposizione per Udine

TORINO - Ottime notizie dall’allenamento andato in scena al Filadelfia: il tecnico granata Ivan Juric ha tutta la rosa a disposizione per la sfida di domenica a Udine (ora d’inizio della gara le 12.30). Si è infatti aggregato ai compagni anche Tonny Sanabria, il quale a causa di un guaio muscolare aveva dovuto saltare il derby. Per il paraguaiano si profila al massimo la panchina, ma la possibilità per il tecnico croato di avere un centravanti alternativo, magari utilizzabile per un assalto nel quarto d’ora finale contro la squadra dell'ex difensore granata Andrea Sottil , è importante.

A Udine tocca a Pellegri

Intanto contro l’Udinese il peso dell’attacco cadrà sulle spalle di Pietro Pellegri: da valutare quanto forti, dopo il gol in Coppa Italia al Cittadella (sempre in Coppa Italia aveva già segnato contro il Palermo), ora dal giovane ex Milan ci si aspetta una prova gagliarda pure in Friuli. Meglio se condita da un gol: quest’ultimo potrebbe anche arrivare da Alexey Miranchuk, fermo alla rete di Monza. Anche Nikola Vlasic va a caccia di un nuovo acuto (non segna da cinque partite), come Nemanja Radonjic che è tornato nel tabelloni dei marcatori martedì contro i veneti.