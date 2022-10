TORINO - Pietro Pellegri ha ritrovato il gol con la maglia del Toro. E anche il sorriso. Il suo segreto? Vicky Mihajlovic, la figlia di Sinisa. I due fanno coppia fissa da tempo. Ed eccoli passeggiare romanticamente in centro, in piazza San Carlo, sotto una leggera pioggia. E' tornato il buonumore, l'attaccante di Ivan Juric sembra aver svoltato, dopo tanti guai fisici. Ha solo bisogno di star bene per trovare condizione e la via della porta con continuità.