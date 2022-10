Toro in caldo verso Udine: il programma della trasferta granata

UDINE - Il Toro contro l’Udinese si gioca tanto. Ivan Juric e i suoi più stretti collaboratori hanno preparato questa trasferta, complicata non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche a livello logistico, senza trascurare i più piccoli dettagli. Perché a volte sono proprio le sfumature a fare la differenza.

Sabato di preparazione

I granata si sono ritrovati sabato mattina al Filadelfia attorno alle 9.30 per poi trasferirsi all'Olimpico dove hanno consumato il pranzo e lasciato le proprie macchine. Alle 14.30 appuntamento alla stazione di Porta Nuova e dopo qualche minuto dopo ecco la partenza a bordo di un treno privato alla volta di Udine. Tra le 19 e le 20 l'arrivo in Friuli e il trasferimento presso un noto hotel cittadino. Attorno alle 20.15 la cena. Poi un'ora di relax prima di raggiungere le camere.

Domenica bestiale

Molto più dettagliata la giornata di domenica, visto che si gioca alle 12.30. Sveglia fissata alle 9 e mezz'ora dopo tutti a pranzo. Un pasto leggero, comunque completo. Attorno alle 11 l'arrivo allo stadio Dacia Arena per la fase del riscaldamento. Qualche minuto prima, Juric comunicherà la formazione e darà le prime indicazioni. Finita la partita, tutti in stazione perché il treno-charter prenotato dal Torino partirà alle ore 16. L'arrivo a Porta Nuova è previsto attorno alle 20.30 e poi immediato trasferimento all'Olimpico dove i giocatori saliranno sulle loro auto per raggiungere le rispettive abitazioni. Insomma, tutto deve spaccare il minuto. La grande speranza è che il viaggio di ritorno sia sereno con tutti i volti sorridenti.