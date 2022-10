Torino, Juric carica Pellegri per l'Udinese e su Sottil: "È un esempio"

TORINO - Il Torino di Ivan Juric sarà impegnato domenica alle 12:30 ad Udine contro l' Udinese con i granata, al completo, che vogliono proseguire il trend in trasferta (6 punti): "Sanabria recuperato, ci siamo tutti, penso. Domani affrontiamo una squadra particolarmente in forma. Siamo una squadra da trasferta? Non penso questo".

Juric e la fiducia in Pellegri

"Lui ha potenza giusta per giocare attaccante, è un attaccante moderno con i movimenti giusti. Ha un sacco di cose da imparare perchè la sua esperienza calcistica è quasi pari a zero ma vuole imparare tanto: mi auguro che possa trovare continuità fisica. L'altro giorno ha fatto gol e i movimenti giusti, speriamo continui. Domani giocherà dall'inizio, mi auguro faccia una bella partita, sia per lui sia per noi".

Juric sulla partita che si aspetta e sulla chance di Ricci

"Spesso si dice che siamo una squadra fisica, ma noi siamo tutto tranne che una squadra fisica. Ci piace rubare palla e andare in anticipo, questo sì, ma non siamo una squadra fisica, assolutamente. Loro hanno forza, accelerazioni, qualità di giocatori come Deulofeu, Pereyra, Success, Beto. E sono fortissimi sui calci piazzati, se non sbaglio hanno fatto nove gol su palla inattiva. Spesso si sottovaluta questo aspetto, che può cambiare una stagione - aggiunge - (Ricci) Potrebbe giocare dall'inizio. In Coppa l'ho visto in difficoltà, ma nell'allenamento di ieri l'ho visto correre più sciolto. È stato ammalato per 4-5 giorni ma ora sta tornando forte. Ieri mi sembrava bello vivace e potrei giocare con lui in mezzo".