Il Toro anti-Udinese: Juric vuole parlare in russo

TORINO - Juric a Udine si aspetta una svolta grazie anche alla conferma di Miranchuk, risparmiato in Coppa Italia, e all’inserimento al centro dell’attacco di Pellegri anche in campionato, dopo il gol al Cittadella di martedì scorso, in luogo di Sanabria, recuperato solo per la panchina: per creare più gioco, per ottenere maggiore profondità e in sostanza per segnare di più (8 reti in 10 giornate, solo la Sampdoria ha segnato di meno). Sul russo e sul 21enne italiano, finora titolare in questo campionato solo nella lontana vittoria contro il Lecce a inizio settembre, Juric conta molto per dare una svolta alla stagione granata (un punto nelle ultime 5 partite). L’Udinese e poi il Milan in casa: la sequenza, cominciando domenica alle 12-30, è questa. Le forche caudine da attraversare, necessarie per sperare di cambiare il trend.



Probabile formazione (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Ricci, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri