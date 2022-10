Torino, in difesa è nato il… tridente

INVIATO A UDINE - Dodici i gol subiti fin qui da un Torino capace di chiudere con la porta inviolata le prove interne contro Lazio (0-0) e Lecce (successo per 1-0). Solo in due occasioni Milinkovic ha incassato piu? di una rete, a Bergamo come a Napoli (3 i gol subiti). Si sa d’altronde che la tenuta difensiva e? specialita? della casa, tanto che senza piu? di un evitabile errore individuale nella porta del serbo, di palloni, ne sarebbero entrati ben pochi. Juric stesso, e a piu? riprese, ha insistito sulla necessita? di mantenere alta l’attenzione per tutta la durata della gara. Un lavoro sulla mente che si e? accompagnato a uno specifico sul campo: se l’attacco e? stato rivoluzionato e il centrocampo ha perso Pobega e Mandragora, in difesa si sono avute 4 conferme - Djidji, Zima, Buongiorno e Rodriguez - una partenza dolorosa, quella di Bremer, e una fisiologica visto il poco utilizzo, cioe? quella di Izzo. Se per ovviare alla partenza del centrale napoletano il tecnico granata si e? accontentato della possibilita? di abbassare Adopo (come successo a Monza), per prendere il posto del brasiliano a Juric e? stato consegnato Schuurs. Diamante affatto grezzo, ma che al Fila ha dovuto lavorare sodo per transitare dalla scuola olandese a quella italiana. «Ha grande intelligenza e vuole migliorare, lavorare con lui e? un piacere - ha detto piu? di una volta Juric -: deve pero? crescere nella marcatura a uomo, visto che arriva da una diversa scuola di pensiero».