Torino: Pellegri per risolvere il problema del gol

Pellegri andrà in gol?

Il problema è strettamente legato alla finalizzazione: per questo, in settimana, gli attaccanti si sono dedicati a un lavoro specifico sulle conclusioni entro i venti metri. Oggi il peso dell’attacco è sulle spalle di Pellegri, autore di due gol in due gare di Coppa Italia (a Palermo e Cittadella), ma ancora all’asciutto in campionato. Molto importante la chance che Juric dà al giovane centravanti - anche legata alle non perfette condizioni di Sanabria - per consentire a Pellegri di ritrovare quell’autostima di fatto venuta a mancargli dall’esperienza di Monaco in avanti: con la punta agiranno Vlasic e Miranchuk. Una sorpresa si ha nella composizione della difesa: fuori Djidji e Rodriguez, con Zima (prima dall’inizio in campionato) e Buongiorno ai lati di Schuurs.