Finalmente Pellegri fa il centravanti e il Toro incorna

INVIATO A UDINE - E' arrivata la vittoria più bella nel momento più difficile visto che nelle ultime cinque partite di campionato il Toro aveva racimolato un solo pari con quattro sconfitte. E qui a Udine la svolta, contro una squadra che in questo campionato davanti ai suoi tifosi non aveva mai perso. I granata di Ivan Juric hanno dato una dimostrazione di forza e, stavolta, il solito errore (Zima il colpevole di turno) non è stato decisivo. Anzi, nei minuti finali i granata hanno controllato la situazione con grande attenzione e accanimento agonistico.