Torino: con Ricci non si perde mai

TORINO - I numeri, si sa, vanno interpretati. Ma hanno a prescindere un significato importante. E comunque aiutano ad animare il dibattito. E dunque: se si vanno ad analizzare le prime undici giornate di campionato e le due partite di Coppa Italia giocate finora dal Torino, si nota che nelle sette circostanze in cui Samuele Ricci è sceso in campo (sei volte dall'inizio, uno nella ripresa), la squadra granata non ha mai perso. Pensate, cinque vittorie (contro Monza, Cremonese e Udinese in Serie A e contro Palermo e Cittadella in Coppa) e due pareggi (contro Lazio ed Empoli). Senza il centrocampista, il bilancio è disastroso: sei gare saltate, cinque per infortunio e una per scelta tecnica, e un solo successo, contro il Lecce. L'elenco delle sconfitte: contro Atalanta, Inter, Sassuolo, Napoli e Juventus. Juric domenica a Udine ha speso parole positive per Ricci, ma ha anche sottolineato che può e deve migliorare ancora se vuole tornare ai livelli precedenti l'infortunio capitatogli nel riscaldamento della trasferta di Bergamo, l'1 settembre. Non solo: il tecnico ha espressamente elogiato Linetty, che in assenza di Ricci lo ha sostituito quasi sempre con ottimi risultati. Tuttavia, il peso che Ricci può avere anche in prospettiva - ha compiuto 21 anni il 21 agosto - è preponderante: può essere davvero uno degli elementi cardine su cui costruire il Toro del futuro. Di più: attraverso la maglia granata può riprendere l'inseguimento all'azzurro dopo l'assaggio che gli ha offerto Mancini a giugno nella Nations League.