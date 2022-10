Ricci futuro azzurro: ecco la novità

La considerazione del ct

Roberto Mancini - per la cronaca - punta molto su Ricci, lo considera l’erede naturale di Jorginho visto che, ovviamente facendo ancora le dovute proporzioni, ha le stesse caratteristiche. Il granata, infatti, ha un gioco lineare, sa catturare palloni che poi gioca con estrema facilità. Nelle corde non ha ancora la giocata-lampo, una di quelle che taglia in due le difese avversarie e mette il compagno davanti al portiere ma, in compenso, non spreca niente. Serve il compagno più vicino senza metterlo in difficoltà. E nelle prossime amichevoli, a partire da quella di Tirana, avrà la possibilità di scendere in campo e rafforzare la sua voglia d’azzurro. E, come detto prima, Roberto Mancini sta pensando anche a Buongiorno, il giovane difensore granata con un ampio margine di miglioramento.