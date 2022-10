Toro: Pellegri, il Milan e quei 6 mesi non indimenticabili

Il Milan che fu

Juric può godere di una certa abbondanza, ma nel mazzo delle potenziali scelte anti-Milan pescherà molto probabilmente ancora nel talento del 21enne ex milanista. Pellegri, reduce dalla rete segnata al Cittadella in Coppa Italia, bissata a Udine con tanto di prestazione di un certo spessore, dovrebbe dunque essere confermato in attacco contro la squadra in cui ha militato fino allo scorso mese di gennaio con esiti non esattamente indimenticabili: 6 presenze e zero gol a bilancio nell'arco di sei mesi non particolarmente fortunati. Nel Milan il ragazzo faticava a trovare spazio e già solo questo elemento può essere uno spunto in più, una sorta di motivo di riscatto ulteriore. E sulle fasce, chi giocherà in assenza di Ola Aina? Valentino Lazaro a sinistra, mentre Mergim Vojvoda è favorito su Wilfried Singo a destra.