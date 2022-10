Torino, Juric furioso per il gol di Messias: espulso. La frase urlata del tecnico

TORINO - È un Juric furioso quello espulso da Abisso al 71' del match tra Torino e Milan. Il tecnico granata protesta in maniera veemente con il direttore di gara per non aver annullato il gol di Messias. Nell'occasione, il numero 30 rossonero spinge in maniera anche piuttosto vistosa Buongiorno che, sbilanciato, beffa anche Milinkovic-Savic in uscita, spalancando così la porta all'avversario che, da posizione defilata, la mette dentro e firma il 2-1. L'allenatore del Torino, che rivede le immagini su un monitor in panchina, esplode all'indirizzo del fischietto palermitano. Abisso estrae il giallo, ma il tecnico croato è furibondo e continua a protestare costringendo l'arbitro a tirare fuori il rosso. Le telecamere raccolgono lo sfogo dell'allenatore granata che urla la frase: "Vergognatevi, pezzi di m***a". Subito dopo Juric lascia il terreno di gioco e si accomoda in tribuna, al primo anello, a pochi metri di distanza dal campo per continuare a dirigere i suoi.