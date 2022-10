Torino, Vlasic preconvocato nella Croazia

TORINO - In definitiva in Qatar ci potrebbero andare entrambi, chi ha scelto il Toro per rilanciarsi, e chi dal club granata ha deciso di andarsene non ritenendolo adeguato alle proprie ambizioni. Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha diramato l’elenco dei 34 preconvocati per il Mondiale di Qatar 2022 dal quale usciranno i 26 che prenderanno parte alla rassegna internazionale: lista nella quale compare sia il nome di Josip Brekalo - poco impiegato nel Wolfsburg dove ha fatto ritorno - che quello Nikola Vlasic, leader tecnico del Toro di Juric.