Così in due settimane è rinato il Torino

TORINO - Il contraccolpo psicologico per il derby perso due settimane fa avrebbe potuto essere devastante per il Toro. Non tanto per la sconfitta, diventata un’insopportabile consuetudine per il popolo granata: quanto semmai per il modo e per la consapevolezza che difficilmente capiterà di incontrare ancora una Juventus così in difficoltà. Oltre tutto, con quella delusione si allungava una striscia negativa imbarazzante, nella quale un solo punto in cinque partite sembrava rappresentare la ghigliottina sulle speranze di una stagione nella quale il Toro potesse coltivare in maniera legittima ambizioni europee. Ecco, in quel momento, quando tutto attorno sembrava nerissimo - e le frasi post partita di Juric certo non aiutavano a ridare almeno un po’ di luce - è scattato qualcosa di importante, se non di definitivo: nel tecnico, prima di tutto, e poi nella squadra. Il giorno dopo, Juric ha radunato i suoi giocatori ed è stato esplicito: «Non è il momento di cedere alla rassegnazione. Abbiamo perso per queste ragioni, non siamo stati all’altezza delle aspettative per queste altre ragioni, ma adesso più che mai è indispensabile ripartire con la massima convinzione. Siete un gruppo che vale, siete un gruppo che può togliersi delle soddisfazioni importanti».

Le parole di Buongiorno Ma, accanto alle parole dell’allenatore, ce ne sono state altre. Meno autorevoli da un punto di vista gerarchico, certo, però altrettanto ricche di significato. Sono quelle della squadra, che si è confrontata a lungo affinché tutti - da chi è nato nel Torino come Alessandro Buongiorno a chi qui è appena arrivato e ancora non ha avuto la possibilità di percepire a fondo la quintessenza della realtà granata - fossero consapevoli della necessità di imprimere una svolta significativa, una svolta con la esse maiuscola. E la risposta, di tutti, è arrivata, forte e immediata. Subito in Coppa Italia, contro il Cittadella, battuto 4-0, garantendosi la qualificazione agli ottavi contro il Milan. Ma il valore inferiore dell’avversaria richiedeva una controprova: ed eccola, quattro giorni dopo, a Udine, contro una squadra in grandissima salute che aveva perso alla prima giornata proprio contro i campioni d’Italia e poi aveva raccolto ventuno punti in nove partite. La rivelazione del campionato, insomma. Prestazione autorevole, convincente per lunghissimi tratti, e vittoria per 2-1 con reti di Aina e Pellegri, autore quest’ultimo di una conclusione di potenza e precisione che nelle menti ha evocato le prodezze di un certo Pulici.