Il Toro dei tori: Pellegri gasa la curva, Sanabria ai lavori forzati

TORINO - (e.e.) La vittoria sul Milan - arrivata dopo quella di Udine - ha ridato slancio al Toro e ai tifosi del Toro. Che sono letteralmente innamorati di Pietro Pellegri , il centravanti più taurino che c'è. Lui che va sotto la curva, a fine match, a lanciare di tutto e che "gasa" come non mai. Glielo scrivono, glielo postano. E la sua esultanza è carica di adrenalina: granatissimo, Pietro, dalla testa ai piedi. Ora che ha trovato un po' di condizione, sperando che gli infortuni gli diano tregua, può dimostrare il suo valore. Ha l'istinto del gol, sa giocare per la squadra, riesce a svariare e dare sponda al compagno meglio piazzato. Un toro, appunto, da Toro. «Fame!. Che squadra. Che gruppo. Vamooos», il suo post emozionale. E' solo l'inizio, però. Nonostante la sua esplosione da giovanissimo nel Genoa, il flop a Monaco e Milano, adesso con la maglia del Toro può far ripartire la sua carriera e le ambizioni del club che ha creduto in lui, acquistandolo definitivamente.

Sanabria forza e lavora duro

Intanto, Tonny Sanabria, l'alter ego di Pellegri, cerca la miglior condizione dopo i problemini muscolari. Forza e lavora duro, mettendo sotto stress le gambe, le cosce. Il paraguaiano è una risorsa importante per Ivan Juric. Sempre in attesa che... impazzisca, come ama dire il tecnico croato spronandolo a segnare di più, ad andare in doppia cifra, come chiederebbero le sue doti. Prossimo step Bologna, per un pranzo domenicale da gustare sul campo.