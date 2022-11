Torino: sei al Mondiale (e 2 sperano)

TORINO - Sei giocatori certi più due che nutrono speranze: in totale la rappresentanza granata al prossimo Mondiale potrebbe contare otto elementi. Ed è un gran peccato che non ci vada l’Italia: per mille e una ragione tra le quali la mancata possibilità di vedere all’opera Ricci , Buongiorno e Pellegri (il centrocampista sarebbe stato molto probabilmente convocato, il difensore e il centravanti avrebbero avuto qualche possibilità).

Rodriguez: già 100 presenze con la Svizzera

Il gruppo più folto è quello dei serbi: con il ct Stojkovic - da giocatore visto in Italia con il Verona - andranno in Qatar il portiere Milinkovic oltre all’ex capitano granata Lukic e a Radonjic, croce e delizia nel Toro come in Nazionale. Con la maglia della Croazia si vedrà all’opera Vlasic, mentre Rodriguez andrà al Mondiale con la Svizzera (nell’ultimo appuntamento contro la Repubblica Ceca di Zima il difensore granata ha tagliato le 100 presenze). Nel centrocampo della Polonia ci sarà poi Linetty. A sperare sono invece Schuurs (Olanda) e Seck (Senegal).