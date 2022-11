Torino: Bologna e Samp crocevia per l'Europa

TORINO - L'ordine di Juric è inequivocabile: «Bisogna restare con i piedi per terra». Il tecnico del Torino vuole che la squadra viva alla giornata, senza preoccuparsi di guardare la classifica, diventata decisamente più gratificante dopo le vittorie ottenute in casa dell'Udinese e contro il Milan: sei punti importanti, resi ancora più preziosi dalle prestazioni, perché i granata hanno meritato in entrambe le occasioni. I successi consecutivi sono tre, considerando anche il 4-0 rifilato al Cittadella in Coppa Italia, e anche questo dato aiuta a capire che qualcosa è cambiato. La crisi di risultati, e in un paio di casi anche di gioco, è alle spalle e osservare il futuro con un po' di ottimismo diventa piacevolmente inevitabile. Soprattutto se il calendario può dare una mano, come accadrà nelle prossime due giornate, quando il Toro sarà atteso dalla trasferta di Bologna e dalla partita casalinga con la Sampdoria. Per carità, nulla va dato per scontato e soprattutto la formazione rossoblù si è dimostrata in gran forma ieri a Monza, dove ha vinto 2-1. Tuttavia, sono le situazioni giuste per misurare le ambizioni europee del Torino, che prima della sosta per il Mondiale dovrà ancora affrontare la Roma. Arrivare all'Olimpico con una striscia positiva aiuterebbe l'autostima e garantirebbe ancora maggiore convinzione.