Torino, Singo è tornato. E con Lazaro sulle fasce si può far male

TORINO - L’infortunio di Aina ha rilanciato Singo. Contro il Milan Juric gli ha dato fiducia e l’esterno non ha deluso. Anzi: ha disputato una partita perfetta perché è riuscito ad essere utile anche in fase difensiva. Prima, sotto questo aspetto, mancava di tempestività e spesso metteva in difficoltà i suoi compagni. E proprio per questo motivo il suo inizio di stagione è stato piuttosto deludente: otto presenze, nessun gol, zero assist e tantissime perplessità che ad un certo punto gli sono costate il posto da titolare. Pensare che sino allo scorso anno il giocatore, appena 21enne, era uno dei pezzi pregiati del mercato. A lui si erano interessati il Milan e alcuni club di Premier tra cui il Tottenham di Antonio Conte che ricordava il giocatore ai tempi dell’Inter contro di lui: «Correva davanti a me su e giù, pareva un treno». Il Toro, ovviamente, non lo ha ceduto nonostante proposte finanziarie piuttosto allettanti e si aspettava da lui una partenza-sprint anche perché il giocatore aveva svolto per intero, e senza problemi fisici, l’intero ritiro precampionato. Lui e Vojvoda nella testa di Juric erano gli esterni titolari del nuovo Toro. Ma durante il cammino, il kosovaro è stato fermo per problemi fisici che solo ultimamente ha risolto, mentre l’ivoriano ha cominciato con il freno a mano. Contro Monza, Lazio e Cremonese è partito titolare, ma nella prime due partite è stato sostituito da Lazaro. Poi si è dovuto fermare a causa di un sovraccarico muscolare: quindi ha saltato la sfida di Bergamo e quella casalinga contro il Lecce. E’ tornato per la trasferta di Milano contro l’Inter, ma soltanto per una manciata di minuti finali. Si è ripreso il posto con il Sassuolo, ma ha deluso. Titolare a Napoli, in panchina (senza entrare) contro l’Empoli, in panchina (stavolta entrando al 34’ del st) contro la Juve, di nuovo in panchina a Udine e, finalmente, di nuovo titolare contro il Milan per prendere il posto dell’infortunato Aina. Un cammino di alti (pochi) e bassi (tanti) che nelle ultime partite, prima di quella con i rossoneri, lo avevano consegnato alla panchina.