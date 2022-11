Torino, quanto valgono Lukic, Schuurs e Vlasic

TORINO - La squadra sale in classifica, il valore dei giocatori cresce. Essa, perché con il lavoro di Ivan Juric ci sono almeno tre giocatori che se fossero messi sul mercato varrebbero un tesoro: Lukic, Vlasic e Schuurs . Il primo, con il contratto in scadenza nel 2024, è già stato avvicinato (il suo entourage, ovviamente) da diversi club italiani e stranieri. Tra questi la Roma. Il centrocampista serbo in questo momento è uno dei mediani più forti e completi del campionato italiano. Il suo valore, per ora, oscilla tra i 15 e i 20 milioni e con il passare del tempo può salire sempre più. e che dire del croato Vlasic? Per riscattarlo dal West Ham (che lo aveva pagato 25 milioni) i granata dovranno versare 15 milioni. Pochi rispetto a quanto vale oggi. Perché se continua a giocare in questo modo può raggiungere la quotazione di 25 milioni.

Pellegri e Sanabria, che tori

Schuurs, l'olandese volante meglio di Bremer

Stesso discorso per Perr Schuurs, difensore centrale, di proprietà granata che lo ha preso dall’Ajax per 13,5 milioni. Su di lui ci sono già delle pretendenti, lo stesso Jurgen Klopp lo vorrebbe al Liverpool visto che lo ha già corteggiato in estate. Se il ragazzo migliorerà ancora potrebbe diventare uno dei più cari del prossimo mercato estivo. Queste, però, sono solo considerazioni tecnico-economiche perché la speranza è che tutti i big rimangano in maglia granata per poter costruire qualche cosa di interessante e ambizioso. Ricordiamo che in estate se ne sono andati Bremer, Belotti, Brekalo, Mandragora, Praet e Pobega. Sarebbe dunque l’ora di fermare questa emorragia. Resta il fatto che il lavoro di Juric, come sempre, sta portando grandi benefici.