Torino: Miranchuk è tornato Miranchuk

TORINO - Aleksej Miranchuk è tornato. Per la gioia di Ivan Juric e dei tifosi del Toro, che erano impazziti di gioia per quel debutto con gol a Monza, nella prima giornata (un tocco vellutato da fuoriclasse), salvo poi rendersi conto che l'infortunio per il quale era stato costretto a uscire poco dopo si era rivelato piuttosto serio: lesione del bicipite femorale della coscia destra. Dopo quarantanove giorni, il russo arrivato in prestito dall'Atalanta è riapparso titolare a Napoli, in una partita cominciata malissimo e conclusasi con una inevitabile sconfitta: non l'ideale per un rientro.