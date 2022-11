Torino, ansia Sanabria: perché l'attaccante è ancora in dubbio

La situazione

Tutti e tre hanno proseguito il programma differenziato, senza lavorare col resto della comitiva. Il problema di Sanabria è noto già da diverso tempo: ha un guaio al polpaccio che non gli permette di avere una corsa fluida, di muoversi senza condizionamenti. Aveva provato a rientrare per la sfida contro il Milan, visto che a Udine era andato in panchina soltanto per onor di firma, ma a 48 ore dal match il corpo ha iniziato a dargli dei segnali scoraggianti. Ora sta meglio, ma la presenza al Dall’Ara è ancora da considerare a rischio: deve infatti sperare di compiere dei progressi fra oggi e domani, altrimenti dovrà puntare al turno infrasettimanale contro la Sampdoria. Anche per Ilkhan la musica è più o meno simile: ha un affaticamento alla coscia che lo ha tenuto ai box contro il Milan. Nulla di preoccupante, ma al contempo il Toro vigila sulla sua tenuta fisica: sta lavorando tanto sul piano fisico e lo staff non vuole correre rischi, per cui meglio procedere con un recupero graduale dopo il sovraccarico. Con Linetty squalificato, la prima alternativa in mezzo al campo sarà Michel Ndary Adopo: chiamato in causa anche contro i rossoneri, il francese classe 2000 sta dimostrando di essere un ragazzo pronto per fare il professionista ad alti livelli. Quando Juric lo chiama in causa risponde sempre presente, per cui sarà il primo ricambio di Ricci e Lukic in caso di necessità nella trasferta di Bologna. Infine, il capitolo Berisha, alle prese con una borsite al gomito che lo tormenta già da un paio di settimane. Prosegue il programma differenziato del vice di Milinkovic-Savic, che in panchina viene rimpiazzato da Luca Gemello e Matteo Fiorenza. L’albanese, tuttavia, spera di recuperare in breve tempo da un fastidio che non gli consente di andare a terra con la solita disinvoltura.