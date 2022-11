Torino, occhi su Luvumbo: ecco chi è il “cavallo maluco” che fa sognare Cagliari

TORINO- Lo chiamano cavallo “maluco” : in portoghese, la lingua ufficiale del suo Paese , sta per pazzo . Zito André Sebastiao Luvumbo è il cavallo “maluco” del Cagliari : dall’Angola con furore. E su di lui ci sono già in azione 4 squadre di A: anche il Torino, con il Sassuolo, il Napoli e la Fiorentina. Gli osservatori di Vagnati e Moretti lo stanno seguendo con sempre maggiore interesse: per profilo tecnico e tattico, età, doti acclarate, potenzialità e prezzo rappresenta un target sulla carta ideale per Juric e per i margini di manovra economici del club granata. In effetti trattasi di un bel puledro. Che però, quanto a professionalità e a rendimento , è tutto fuorché matto. Anzi, sta dispensando una sorpresa dopo l’altra. In B è già considerato uno dei migliori profili venuti a galla in questi mesi.

Chi è Luvumbo

Luvumbo è un jolly offensivo di 20 anni, un’ala di buona tecnica con una notevole esplosività fisica. In progressione è devastante. E possiede anche un fisico massiccio, è tosto, difficile da piegare. Lo sostiene un dribbling vario, non armato da una sola finta monotematica. Ha anche un buon tiro da lontano, la fantasia palla al piede non gli manca. Indice di pericolosità: alto, costantemente. Indice di fame, intesa come voglia di emergere e conquistare la Serie A: altissimo. Mancino naturale, ama giostrare da ala destra col piede cosiddetto invertito, tatticamente parlando. Dribbling, fughe sul fondo o improvvisi cambi di direzione per accentrarsi: il suo identikit. Del Cagliari è diventato in fretta un punto di riferimento nel reparto offensivo (già 11 presenze, una dovizia di assist e 2 splendidi gol): e dire che ha solo 20 anni ed è alla sua prima vera stagione in prima squadra, dopo le 3 presenze nel Como in prestito nella scorsa stagione, precedute l’anno prima dal percorso nella Primavera sarda. Ha già anche messo assieme 7 presenze nella Nazionale maggiore angolana. A Cagliari era arrivato nell’estate del 2020 quando aveva solo 18 anni: lasciò la squadra in cui era cresciuto in patria, il Primeiro de Agosto, società di Luanda, la capitale dell’Angola. Il ds del Cagliari dell’epoca, Pierluigi Carta, già colonna dirigenziale del vivaio rossoblù, aveva visto bene e lungo: Luvumbo è uno dei tanti gioiellini scoperti in carriera.

La strategia del Torino

La trattativa con il club angolano fu favorita dagli uffici dell’agente del ragazzo, Edson Queiroz, a sua volta assistito dall’intermediario italiano Dario Paolillo (un tandem in azione anche ora): fu un colpo da un milione, e ora Luvumbo ne vale già ben più di 5. Addirittura una decina, per Giulini. Ma (quasi) tutto è trattabile, nel mondo del mercato. Difficilmente il patron del Cagliari accetterebbe di cederlo già a gennaio, date le ambizioni di promozione in A (però la classifica attuale piange). I ragionamenti di mercato proiettati sul nuovo anno prevedono piuttosto la possibilità di acquistarlo con 6 mesi di anticipo, lasciandolo in prestito in Sardegna: così stanno cominciando a ragionare i club più interessati all’angolano. Il Torino, oltretutto, avrà più di un giocatore da mettere sul mercato tra un paio di mesi, quantomeno in prestito: da Seck (ruolo simile a Luvumbo) ai centrocampisti Ilkhan o Adopo, fino all’esterno difensivo Bayeye, passando pure per la cessione dell’ala Edera: tutti elementi che possono in qualche modo entrare in una trattativa di acquisizione. Se ne riparlerà, insomma.