Torino ancora su Zurkowski: a gennaio si può

TORINO - La pausa per il Mondiale è un’occasione per le squadre di Serie A di fare un primo bilancio e capire, già in vista del mercato di gennaio, come operare per migliorare la rosa. Un discorso che vale per le big, impegnate tra campionato e coppe europee, ma anche per club come il Torino. Già in estate, Ivan Juric aveva sottolineato le lacune della squadra, concentrandosi soprattutto sul centrocampo: oltre a Lukic e Ricci, infatti, l’unico a disposizione è Linetty, mentre il giovanissimo Ilkhan ha dimostrato di essere troppo acerbo per la Serie A. Il tecnico vorrebbe un calciatore fisico, con qualità simili a quelle di Pobega, e già in estate aveva individuato una serie di profili compatibili. Tra questi anche Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina e compagno nella Polonia proprio di Linetty.

Il futuro

A proposito di Nazionale, le parole del commissario tecnico Czeslaw Michniewicz hanno dato più di un indizio sul futuro del classe 1997: «Zurkowski ha ricevuto un’offerta dalla Fiorentina per rinnovare il contratto – ha detto nell’intervista al portale przegladsportowy.onet.pl - ma non ha intenzione di fare un passo del genere. Non è interessato a questa prospettiva». Dichiarazioni che, a giudicare dal momento che sta vivendo il giocatore, fanno presagire a un addio al club viola già nella prossima sessione di trasferimenti.

Dotato di un fisico possente (è alto 1,85 m) e di una buona progressione palla al piede, il polacco si è fatto apprezzare anche per i gol, 8 nelle due stagioni in A con la maglia dell’Empoli, di cui 6 nel campionato scorso. Uno di questi lo ha segnato proprio al Torino il 1° maggio con un sinistro dalla distanza. A Firenze, nella prima parte di stagione, Zurkowski non ha praticamente avuto spazio, giocando solo 30 minuti in campionato e 48 in Conference League. Ieri, nell’ultima sfida del girone tra Fiorentina e Riga, è sceso in campo nel secondo tempo. «Ha grande dinamismo e forza ma ha anche una grande concorrenza» ha sottolineato il tecnico viola. Considerato il contratto in scadenza a giugno 2024 e la volontà di non rinnovare, Zurkowski diventa un’occasione per le altre squadre di Serie A che lo seguono: oltre al Torino ci sono Spezia, Empoli e Bologna. Tutte le strade, in tal senso, sembrano percorribili: dal prestito di 6 mesi con diritto di riscatto a quello con obbligo, fino alla cessione a titolo definitivo. Se, da qui a gennaio, Zurkowski non dovesse cambiare idea, l’addio alla Fiorentina sarebbe certo. Una situazione di cui potrebbe approfittare Vagnati per dare muscoli e freschezza al centrocampo granata.