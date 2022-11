Torino a Bologna: Pellegri contro Arnautovic, la nuova sfida del gol

Pellegri titolare da record

Il granata, contro il Bologna, si appresta a disputare la quarta partita consecutiva da titolare che per lui rappresenta un record considerando la precarietà fisica, acciacchi e problemi del passato. L’usato sicuro (Arnautovic, 33 anni) contro il nuovo che avanza (Pellegri, 21 anni). Il granata, tre gol in questa stagione (due in Coppa Italia e uno in campionato), sta raggiungendo la condizione migliore e contro il Milan, anche se non è andato a bersaglio, ha disputato una partita grandiosa. E’ in piena forma perché riesce a smaltire senza problemi le fatiche a cui è sottoposto con gli allenamenti di Ivan Juric: il tecnico croato punta molto su di lui indipendentemente da Tonny Sanabria che difficilmente riuscirà a recuperare anche solo per la panchina. Comunque sia Pellegri avrebbe ugualmente giocato anche se il paraguaiano fosse stato disponibile.

Motta su Juric: vuole sempre vincere

Torino, una classifica che può diventare interessante

E allora godiamoci questa sfida inedita ma molto interessante che può decidere la partita che il Toro cercherà di vincere per proseguire la sua cavalcata. Perché se Rodriguez e compagni dovessero conquistare sei punti nelle prossime due partite (a Bologna domenica e contro la Sampdoria mercoledì sera al Grande Torino) la classifica del Toro potrebbe farsi molto ma molto interessante.