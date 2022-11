Seck, Ilkhan, Adopo, Bayeye: i giovani del Torino sono richiestissimi

In granata ci sono giocatori promettenti che, però, faticano a trovare spazio: Bayeye, Ilkhan, Adopo e Gemello sino ad oggi hanno giocato pochissimo. C’è, addirittura, chi non ha mai giocato, come Gemello. Poi c’è Bayeye che è stato impiegato per una manciata di minuti. Un po’ meglio è andataa Ilkhan (3 presenze) e Adopo (3 presenze). C’è anche chi ha giocato un po’ di più ma per ora non è ancora considerato titolare. Stiamo parlando di Demba Seck che, comunque, è stato impiegato quattro volte. I dati statistici sono riferiti al campionato, ovviamente. E allora Juric e i dirigenti stanno pensando, nel mercato di gennaio, di prestare qualche elemento che possa giocare con più continuità. E poi, a fine stagione, si vedrà. Oltretutto stanno arrivando richieste piuttosto interessanti. La Cremonese, per esempio, ha bussato per il prestito del giovane turco Ilkhan che i granata in estate, pagando la clausola rescissoria di 4,5 milioni, hanno prelevato dal Besiktas. Cremona potrebbe essere la piazza giusta per un ragazzo tecnicamente interessante che ha già fatto vedere qualche cosa di buono. Naturalmente non può stare tutto l’anno in panchina, anche perché in questo modo si svaluterebbe un patrimonio economico importante. Per gli altri giovani granata considerati in esubero ci sono tante società di Serie B che hanno cominciato a fare dei sondaggi. Una di queste è il Cagliari che, nonostante le ambizioni della vigilia, sta incontrando numerose difficoltà.