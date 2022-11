Torino, Juric: "Thiago Motta pazzo scatenato. Pellegri può diventare un top"

"Thiago ha un bagaglio diverso, è stato influenzato da Gasp ma anche influenzato da altri tecnici. Non pensavo che facesse l'allenatore, era un pazzo scatenato. E' una grande persona, a livello calcistico mi ha cambiato molto insieme a Milito: per la prima volta vedevo da vicino dei giocatori del genere". Lo ha dichiarato Juric in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Torino. "Bilancio di inizio stagione? Andiamo tranquilli e sereni, non siamo programmati per uscire dalla zona grigia. Dobbiamo sfruttare le situazioni positive e non abbatterci in quelle negative: dobbiamo migliorare i singoli e il prodotto completo, ma pensando una gara alla volta" ha aggiunto il tecnico granata.