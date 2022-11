Torino, cosa pensa Juric di Pellegri. E del gruppo, confermato

TORINO - Toro, chi contro il Bologna, domani, domenica, alle 12 e 30? Nel capoluogo rossoblù dovrebbero scendere in campo dal primo minuto gli stessi 11 titolari che una settimana fa avevano cominciato contro il Milan, arrivando alla vittoria in un crescendo. Ciò significa la conferma del trio difensivo Djidji-Schuurs-Buongiorno davanti a Milinkovic, con Singo e Lazaro sulle fasce e Ricci e Lukic in mediana. Sulla trequarti Miranchuk e Vlasic, con Pellegri naturalmente confermato centravanti. «Pellegri può diventare un top? Sì. Solo lui? Per me sì, ha quelle potenzialità, ma ora è al 10%. Ma può diventare come #Belotti ai tempi d'oro, ha quel potenziale che ti tocca. Non è come #Milito ma può diventare davvero forte», la promozione del tecnico croato. Sanabria tra l’altro non è stato di nuovo convocato, ha ancora problemi al soleo.