Bologna-Torino, Paro e il ko di Pellegri: "Perdere un giocatore dopo 10 secondi ti condiziona"

BOLOGNA - “ Pellegri? Perdere un giocatore dopo dieci secondi ti condiziona la partita . Stiamo lavorando con Karamoh in quel ruolo ma non conosce ancora bene le situazioni. Fare un cambio dopo 10 secondi ti condiziona. Per il resto la partita è stata abbastanza equilibrata, ma nel secondo tempo abbiamo gestito male alcune situazioni di gioco. Eravamo un pochino più giusti sui loro riferimenti, avevamo rubato qualche pallone e creato, ma abbiamo sbagliato qualche manovra e abbiamo commesso degli errori. Sicuramente nella ripresa loro con i cambi hanno messo un po’ di energia. Noi non dico che non abbiamo sofferto, ma potevamo tranquillamente gestire meglio alcune situazioni e loro ci hanno puniti”. Al termine di Bologna-Torino, match vinto 2-1 dai rossoblù, il vice-Juric Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Paro su Bologna-Torino e sul ko di Pellegri

"Nel secondo tempo eravamo un pochino più accorti, andavamo giusti sui riferimenti e loro facevano fatica a giocare. Poi sicuramente quando entrano Orsolini e Soriano, loro sono entrati bene, ma noi potevamo fare meglio. Abbiamo preparato tutte e due le fasi, ma oggi siamo stati meno bravi a far girare la palla. Non è che curiamo di più la fase difensiva, curiamo tutte e due, ma oggi siamo stati meno bravi e veloci. Purtroppo ci ha condizionato l’andamento della partita. Se il problema fosse la mancanza di motivazioni avremmo commesso tutti un grosso errore. Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile. Non pensiamo alla situazione di limbo, ma all’andare il più in alto possibile. Sicuramente oggi abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati, ora pensiamo a mercoledì e speriamo di riprenderci subito. Il ko di Pellegri? Sul calcio d’inizio è partito in pressing e gli si è girata la caviglia. Niente da fare, non riusciva a continuare. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma sono le prime sensazioni, vediamo nelle prossime ore”.