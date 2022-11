Bologna-Torino, le pagelle: Vlasic fantasma, flop Vojvoda e Radonjic

MILINKOVIC-SAVIC 6.5 Dopo appena 19 secondi ci mette una pezza su velenoso traversone di Barrow deviato da Arnautovic: di istinto, con la spalla, fatto sta che salva il Toro. Paratona, altroché. E come se non bastasse al 23’ serve dalla sua porta un assist per Miranchuk che viene atterrato in area. Rigore netto. Che… piedino, ma questo già si sapeva. Adesso stanno arrivando anche gli assist-gol. E, sotto l’aspetto delle paratone, si ripete su Vignato nella ripresa.

DJIDJI 6 Non ha colpe sui gol del Bologna, tiene bene la sua zona, blocca le incursioni dei rossoblù. Tutto sommato una buona prestazione. Col Milan, gol a parte, è stato eccezionale mentre nell’occasione se l’è semplicemente cavata. Giocatore cui va rinnovato il contratto. E subito.

SCHUURS 6 Non sbaglia niente, finché sta su Arnautovic il bomber austriaco non combina niente. Esce spesso con il pallone tra i piedi, a testa alta.

BUONGIORNO 5 Al 15’ della ripresa, su Orsolini, commette un errore grave. Invece di calciare cerca di accompagnare la palla fuori che l’attaccante del Bologna gli ruba. E da questo errore il Bologna si rianima. Non solo: in occasione del pari bolognese tiene in gioco Arnautovic. Rodriguez (36’ st) 6 Prova a fare qualcosa di buono.

SINGO 5.5 Cala alla distanza e non riesce più a entrare in partita. Prova a spingersi in avanti ma non trova il guizzo giusto. Seck (36’ st) 5 Nel finale tenta un tiro da posizione impossibile - che non ha senso - invece che mettere il pallone in mezzo.