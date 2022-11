Torino: la nuova chance per Radonjic

TORINO - Nel turnover che Juric ha deciso di attuare per il turno infrasettimanale troverà spazio Nemanja Radonjic, che il tecnico intende schierare al posto di Vlasic, apparso affaticato domenica a Bologna: comprensibilmente, considerato che il croato - dopo l'esordio all'inizio del secondo tempo contro il Monza - ha giocato tutte le partite di campionato e non è mai stato sostituito fino all'altro ieri al Dall'Ara. Radonjic, dopo diverse partite da titolare, è finito in panchina con il ritorno di Miranchuk e nelle ultime sei giornate soltanto nel derby è partito dall'inizio: contro il Milan non è neppure stato utilizzato. Insomma, il trequartista serbo ha una grande voglia di rilancio, di riprendersi quegli spazi che ha avuto all'inizio della stagione scatenando l'entusiasmo del popolo granata per alcuni numeri sulla fascia. Poi si è un po' smarrito: domani sera al Grande Torino è dunque ghiotta l'opportunità per rilanciarsi e dimostrare a Juric che può essere un'ottima alternativa a Vlasic e Miranchuk e non soltanto un degno rincalzo.