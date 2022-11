Toro: Lukic ko al polpaccio, in forse anche per Roma

TORINO - Nuovi problemi fisici: stavolta riguardano Lukic, che potrebbe anche aver già chiuso qui il suo 2022 con il Toro. All’allenamento svoltosi nel tardo pomeriggio non ha infatti preso parte il serbo: “Sovraccarico al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate domani secondo la sintomatologia”, recita il bollettino del club granata. Niente Samp, domani sera. E difficilmente lo vedremo a Roma, domenica. Sia perché i problemi connessi ai muscoli del polpaccio sono sempre particolarmente fastidiosi e talvolta lunghi da risolvere, sia perché Lukic ha in testa i Mondiali (è uno dei tre granata convocati dalla Serbia, con Vanja Milinkovic-Savic e Radonjic). Immaginare che Sasa metta a rischio la sua presenza in Qatar per giocare a tutti i costi contro la Samp o la Roma è oggettivamente un’ipotesi poco realistica, in questo Torino. Contro la Sampdoria, domani, potranno trovare spazio in mediana Ricci e Linetty, rientrante dopo la squalifica. Prime alternative: Adopo e Ilkhan.