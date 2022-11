Torino: Pellegri non è convocato per la Samp

TORINO - Non c'è il nome di Pietro Pellegri tra i convocati del Torino per la partita di questa sera con la Sampdoria. L'attaccante che domenica a Bologna era uscito per infortunio dopo 2 secondi non sarà dunque in campo, malgrado le indicazioni della vigilia facessero pensare il contrario: lunedì gli esami non avevano evidenziato problemi, ieri mattina ha svolto e superato il provino e ieri nel tardo pomeriggio si è regolarmente allenato con i compagni. Eppure, a sorpresa, nella lista di Juric non c'è. Compare invece Sanabria, che sembra dunque aver superato i problemi fisici che l'hanno tenuto lontano dai terreni di gioco nelle ultime settimane. Ecco i convocati granata.