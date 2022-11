Il Toro che verrà: non solo Lukic-Shomurodov con la Roma. Le altre piste

TORINO - Un occhio al campo, un altro al mercato: sono giorni caldi per il Toro . E i problemi non mancano. Il primo coinvolge Lukic , uno dei giocatori più rappresentativi. Al centrocampista il contratto scade nel 2024 ma, per ora, non ci sono margini per un prolungamento, visto che il serbo ha chiesto il triplo dell’ingaggio che percepisce in questo momento: guadagna 700mila euro e vorrebbe più di due milioni . A questo punto non è escluso che il club granata decida di cedere il giocatore a gennaio per non perderlo tra un anno a parametro zero: su di lui c’è forte la Roma, che già in estate ha provato a prenderlo. Valutazione: 15 milioni. Oltretutto ai granata piace Eldor Shomurodov , attaccante uzbeko.

Entrate e uscite

In avanti, Juric ha assolutamente bisogno di una prima punta. Sanabria segna poco, Pellegri spesso va ko e anche contro la Sampdoria non è stato disponibile per il riacutizzarsi di un malanno dell’ultima ora. Karamoh, poi, non convince. Di sicuro, ad ogni modo, il Torino e la Roma parleranno di Lukic e Shomurodov. Per l’attaccante giallorosso i granata chiederanno il prestito gratuito con diritto di riscatto. I capitolini, per ragioni di bilancio sotto forma di stipendi da pagare, potrebbero anche accettare le condizioni di un “affitto" del calciatore, visto che la punta percepisce un ingaggio di un milione e ottocentomila euro. Per la cronaca, Shomurodov a Reggio Emilia contro il Sassuolo è partito titolare dopo tanta, tanta, panchina.

Granata in B

I granata, tra le altre cose, devono anche sistemare alcuni giocatori in esubero: Demba Seck, Adopo, Edera, Ilkhan e soprattutto l’esterno Bayeye che vanta una sola presenza per una manciata di minuti. Su questi giocatori ci sono alcuni club di Serie B. Il Cagliari e il Parma stanno andando forte su Demba Seck e Adopo. Elementi che, eventualmente, andranno via solo in prestito. La Cremonese, invece, ha chiesto il giovane turco Ilkhan.