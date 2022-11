Torino, Juric: "Pellegri e Lukic out, Sanabria sta meglio. Mourinho? Un top"

ROMA - Il Torino vuole provare a chiudere al meglio il suo 2022 e, per farlo, dovrà battere all'Olimpico la Roma di José Mourinho. Il tecnico granata Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida con i giallorossi, l'ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar: "Mi sembra che la Roma abbia giocato delle buone partite, solo i risultati sono andati male. Troveremo un'avversaria motivatissima e pronta sempre difficile da affrontare, soprattutto all'Olimpico". Sugli infortunati, l'allenatore croato fa subito chiarezza: "Pellegri non è riuscito a recuperare, e non sarà della partita, così come Lukic. Pietro ha fatto un tentativo stamattina, ma ha un edema osseo e prova molto dolore alla caviglia. Sente delle fitte e non riesce. Sanabria invece sta meglio e in un allenamento ha fatto bene, ma difficilmente potrà giocare tutti i 90 minuti: dobbiamo vedere se farlo iniziare o inserirlo a gara in corso. Lunedì Schuurs vedrà uno specialista e poi capiremo di più. Ci auguriamo che non venga operato, perché altrimenti sarebbe uno stop lungo"