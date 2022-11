Rimpianti Toro, ma l'Europa resta un obiettivo

Finale incredibile all'Olimpico di Roma. Prima il palo esterno di Belotti su rigore, poi la traversa di Dybala con pallone respinto dal legno che torna sui piedi di Matic: tiro da fuori area, palese incertezza di Milinkovic Savic e pari giallorosso dopo il vantaggio granata firmato da Linetty. Un pareggio meritato dalla Roma di Mourinho - nel convulso finale di gara espulso per proteste - ma che lascia tanto amaro in bocca a un Toro che dopo il rigore fallito dal Gallo (era il minuto 92’), assaporava ormai il sapore di una vittoria anche larga nel conto delle occasioni per parte. I granata nel primo tempo non ne hanno avute di nitide, ma la proporzione delle occasioni con tiri pur fuori dalla porta è stata ampiamente favorevole alla squadra di Juric. Diversi i tentativi di Mirianchuk, in un paio di circostanze appena impreciso.