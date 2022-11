Roma-Torino, l'amarezza di Juric: "Dominato per 70', tantissimo rammarico"

ROMA - Domenica agrodolce per il Torino di Ivan Juric raggiunto al 94' dalla Roma per un 1-1 che va stretto ai granata dopo la partita giocata. L'allenatore serbo ha commentato ai microfoni di Dazn la partita: "Oggi abbiamo fatto veramente benissimo. Negli ultimi 20' inizia la battaglia, la partita diventa diversa e entrano in gioco piccoli fattori che a noi mancano e poi sono mancati anche i cambi - aggiunge - Fino al 70' abbiamo dominato. Poi è cambiata la partita e ci è mancata clamorosamente fisicità per reagire e portare il risultato a casa. C'erano tutti i presupposti per farlo. Mancavano anche i cambi giusti, visto che eravamo senza Lukic, Aina e Schuurs. C'è tantissimo rammarico".