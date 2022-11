Torino: Buongiorno e Willie Peyote domani alle Atp Finals

TORINO - Ci sarà un po' di Toro domani negli eventi collaterali delle Atp Finals di tennis che si stanno disputando a Torino. Alle 19 in piazza Castello è infatti in programma la chiacchierata tra Alessandro Buongiorno e Willie Peyote, il rapper e cantautore, grande tifoso granata. Al centro della conversazione, le passioni comuni: lo sport, la musica e naturalmente il Toro. Buongiorno racconterà la sua storia granata, già lunga a dispetto della giovane età, le emozioni nell'indossare la fascia di capitano, le speranze e le aspettative per la stagione in corso. Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, ha alle spalle sei album e nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo, dove ha vinto il Premio della Critica con il brano “Mai dire mai (la locura)" e si è classificato al sesto posto.